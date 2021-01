Pallacanestro il messaggio di buon 2021 del presidente del CRL Giorgo Maggi

Pallacanestro il numero uno del comitato lombardo ha inviato i suoi auguri a tutte le società.

“L’auspicio è che il 2021 sia l’anno della ripartenza in sicurezza di tutto il basket regionale”

In attesa di sapere se la pallacanestro lombarda e lariana anche a livello minore potranno tornare in campo almeno ad allenarsi a partire dal 16 gennaio prossimo, il presidente del comitato regionale Lombardo Giorgio Maggi ha voluto inviare i suoi speciali auguri e un messaggio di buon anno a tutte le società e ai numerosi tesserati nostrani.

Il messaggio di buon 2021 del pesidete Giorgio maggi

Formulo a tutte le società, i praticanti e gli appassionati di basket lombardi e non i più sentiti auguri di buon 2021. Il basket regionale trascorre le festività di fine anno in un periodo di forzata inattività in osservanza con le misure del Governo per l’emergenza sanitaria.

L’auspicio è quello di poter tornare in palestra al più presto possibile, compatibilmente con le evoluzioni del quadro epidemiologico e con i protocolli che ci verranno indicati. Come tutto il basket italiano, il CRL deve attenersi alle disposizioni governative, convinto della necessità di ripartire al più presto soprattutto per quanto riguarda gli allenamenti dell’attività giovanile per non disperdere il patrimonio di passione ed entusiasmo dei ragazzi ancora in fase di apprendimento.

Nel frattempo stiamo studiando una serie di progetti, sia per quanto riguarda la comunicazione e la visibilità dell’attività maschile e femminile senior e giovanile, che sul piano della promozione attraverso eventi ed iniziative riservate principalmente alle fasce Minibasket e giovanile.

L’auspicio è che il 2021 sia l’anno della ripartenza in sicurezza di tutto il basket regionale.

Il presidente regionale

Giorgio Maggi