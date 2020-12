Pallacanestro in Lombardia, parte il “No Ball Contest’ fino al 20 dicembre

Pallacanestro avviata una nuova iniziativa del Comitato regionale Fip.

La pallacanestro lombarda chiama a raccolta tutti i suoi tesserati e le società, invitandole a partecipare a una nuova simpatica gara. In questo momento in cui quasi tutta l’attività cestistica in regione è ferma ecco che il Presidente del Comitato CRL Lombarda Giorgio Maggi in prima persona ha voluto lanciare un nuovo contest il ‘No Ball Contest’ aperto a tutti i cestisti singoli e squadre. Basta fingere di avere un pallone in mano, simulare un’azione e soprattutto filmare l’azione in un video divertente di massimo una decina di secondi, che poi dovrà essere inviato con WhatsApp al numero di tel. 3292314707.