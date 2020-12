Pallacanestro, incontro online tra dirigenti, allenatori e genitori del basket nostrano

In un momento dove l’attività, specialmente quella della pallacanestro giovanile, è completamente ferma, il Comitato FIP della Lombardia ha voluto organizzare un interessante incontro aperto a tutti, con il coinvolgimento di autorevoli relatori.

Pallacanestro, appuntamento fissato per mercoledì 16 dicembre dalle ore 18.30

L’appuntamento è dunque per mercoledì 16 dicembre, a partire dalle ore 18.30 sulla sua pagina Facebook. La chat live, dal titolo “Relazioni tra dirigenti, allenatore e genitori nell’attività giovanile”, avrà come ospiti d’eccezione Filippo Sales, psicologo e psicoterapeuta, Ario Costa, presidente della Carpegna Prosciutto Pesaro, Roberto Riccardi, responsabile tecnico settore femminile Lombardia, e Guido Saibene, ex responsabile tecnico settore maschile Lombardia.