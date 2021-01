Pallacanestro: la Fip ha inviato al Coni nuove categorie di interesse nazionale

Pallacanestro: ultima ora della Federazione Italiana che ha pubblicato una nota importante.

Pallacanestro ora c’è una apertura anche per la serie C maschile, la B femminile e le giovanili con fasi nazionali

E’ arrivata una svolta importante per la pallacanestro italiana e nostrana. La Fip infatti ha pubblicato una nota in vista della scadenza, prevista per il 15 gennaio, delle restrizioni sancite dall’ultimo decreto governativo e ha comunicato di aver inviato al Coni una lista di categorie di interesse nazionale tra cui la serie C Gold e Silver maschile, la serie B femminile e i campionati giovanili che prevedono una fase finale.

Questo significa che a breve potrebbero tornare in campo le squadre di C Gold come la Virtus Cermenate e C Silver come Le Bocce Erba e il Team Abc Cantù ma anche tutta l’attività del Progetto Giovani Cantù. Un’apertura importante con l’auspicio che già dal 16 gennaio si possa tornare anche in Lombardia e in provincia di Como, in palestra ad allenarsi. Sarebbe questa la miglior notizia di inizio anno per tutto il basket italiano minore.

La nota di oggi della Fip

La Federazione Italiana Pallacanestro, nell’imminenza della scadenza dei provvedimenti legislativi assunti per il contenimento della pandemia nel periodo delle festività, comunica di aver inviato al CONI la lista aggiornata delle categorie di preminente interesse nazionale che include anche la Serie C Gold e Silv111er, la Serie B femminile e tutta l’attività giovanile che prevede una fase finale nazionale.