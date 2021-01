Pallacanestro la Fip incontrerà i presidenti regionali lunedì

Pallacanestro il Coni ha ratificato la recente richiesta della federazione italiana.

Pallacanestro il presidente Giovanni Petrucci parlerà con i comitati per individuare una straregia per la ripresa

Il Coni ha ratificato la recente richiesta della federazione italiana pallacanestro che pochi giorni fa in una nota in vista della scadenza, prevista per il 15 gennaio, delle restrizioni sancite dall’ultimo decreto governativo, aveva inviato proprio al Coni una lista di categorie di interesse nazionale tra cui la serie C Gold e Silver maschile, la serie B femminile e i campionati giovanili che prevedono una fase finale. A questo proposito proprio lunedì 11 gennaio il presidente della FIp Giovanni Petrucci incontrerà in videoconferenza i presidenti dei Comitati Regionali FIP con l’obiettivo di individuare la migliore strategia per la possibile ripresa dell’attività territoriale, definendo al contempo i relativi protocolli di sicurezza. Molte le società comasche che restano in attesa di ricevere noztie e indicazioni su un’eventuale ripresa dell’attività.