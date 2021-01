Pallacanestro: la Fip informa le società che a breve arriveranno i nuovi protocolli per la ripresa

Pallacanestro ultima ora: una comunicazione importante dalla Federazione Lombardia.

Pallacanestro aspettano news anche i club lariani di serie C Gold, C Silver, B femminile e tutte le giovanili

Importante comunicazione dell’ultima ora, quella pubblicata sui social dalla Federazione Italiana Pallacanestro alle società lombarde in merito all’ormai prossima ripresa dell’attività sportiva anche delle serie minori e giovanili. La Federazione infatti ha fatto sapere che a breve saranno pubblicati i nuovi protocolli studiati e preparati in collaborazione con le autorità sanitarie.

Inoltre sono ore di attesa per le delibere in merito alle modalità di inizio dei campionati senior che sono stati da poco inseriti dal CONI nell’ambito nazionale quali serie C Gold, C Silver e B femminile ma anche tutte le categorie giovanili. Ovviamente questa è un’apertura molto importante, come un raggio di sole atteso da tanto tempo da molte società anche comasche, tanti addetti ai lavori e tutti quei tesserati di ogni età fermati per molti mesi dall’emergenza Covid. Non resta che aspettare quindi le novità da Federazione e autorità per poi verificare le possibilità concreta di ripresa dell’attività anche sul nostro territorio. La cautela a questo punto è d’obbligo.

La nota della Fip Lombardia da poco pubblicata: a breve i nuovi protocolli

“A breve saranno pubblicati i nuovi protocolli che la FIP ha elaborato con le Autorità responsabili dell’emergenza sanitaria.

Si attendono inoltre le delibere relative alla eventuale ripresa dei campionati senior (C Gold, Silver e B/femm) e giovanili.

Nell’attesa di conoscere le nuove “regole d’ingaggio” invitiamo le società a mantenere un comportamento responsabile, in osservanza delle disposizioni vigenti.