Pallacanestro La Fip sta lavorando per consentire la ripresa dell’attività a tutti i tesserati

Pallacanestro si è svolta ieri l’attesa riunione tra il presidente Petrucci e i comitati regionali.

Pallacanestro le società non sanno bene cosa fare ma sembrano unite per riprendere almeno gli allenamenti con le giovanili

C’era grande attesa tra le tante società e addetti ai lavori della pallacanestro “minore” italiana a livello regionale e anche in provincia di Como, per l’incontro in programma ieri tra il presidente della Fip nazionale Gianni Petrucci e tutti i presidenti dei Comitati Regionali sulle strategie da porre in atto per verificare l’effettiva possibilità della ripresa dell’attività regionale a partire già da questo mese. Almeno in Lombardia tante le società che si sarebbero opposte alla ripresa dei campionati mentre sembra ci sia apertura alla ripresa almeno degli allenamenti delle categorie giovanili quelle che di fatto stanno subendo più di tutte questo stop. Sembra inoltre ipotizzabile ai primi di marzo il termine ultimo per iniziare i campionati regionali per evitare la sospensione definitiva della stagione agonistica mentre pare più attuabile la volontà di svolgere tornei 3 contro3 a livello provinciale. Per ora però ci sono davvero poche certezze visto che la Fip ha sottolineato coem si stanno studiando provvedimenti straodinari per permettere la ripresa della attività da parte di tutte le categerie in attesa ddel nuovo decreto ministeriale atteso dopo il 15 gennaio che drà nuove linne guida anche allo sport.

Questa la nota della Fip dopo l’inpcntro di luendì 11 gennaio