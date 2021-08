Pallacanestro, la Francia elimina l'Italia di Mannion e Tonut ai quarti del torneo Olimpico

Pallacanestro: oggi è finita la bella avventura a Tokyo della nazionale italiana del basket.

Pallacanestro gli azzurri hanno giocato alla pari dei forti transalpini che nella seconda parte hanno allungato vincendo 84-75

Impresa quasi sfiorata dalla pallacanestro italiana che applaude la nazionale azzurra maschile che a Tokyo oggi è uscita a testa alta dal torneo Olimpico. Non è bastata infatti una grande prova agli azzurri del ct Romeo Sacchetti per superare la Francia e volare in semifinale. Serviva infatti un'impresa a Nico Mannion e Stefano Tonut, i due figli d'arte dei grandi ex campioni della Pallacanestro Cantù, e compagni per domare la quotata selezione transalpina che dopo aver allungato nel terzo quarto, solo nel finale è riuscita a staccare il pass per la semifinale dove sfiderà la Slovenia.

L'Italia esce così dalle Olimpiadi a testa alta ai quarti di finale tra le prime otto, dopo che aveva chiuso il suo girone al secondo posto: bilancio due vittorie con Germania e Nigeria, e due sconfitte onorevoli con Australia e Francia. Gli Azzurri torneranno in campo a novembre, nella prima finestra di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. Gli avversari si conosceranno nelle prossime settimane.

Il tabellino di Italia-Francia 75-84 (25-20, 17-23, 12-21, 21-20)

Italia: Spissu ne, Mannion 5 (1/7, 0/3), Tonut* 4 (2/4, 0/5), Gallinari 21 (3/7, 2/8), Melli* 2 (1/5, 0/1), Fontecchio* 23 (5/8, 2/6), Tessitori ne, Ricci (0/2 da tre), Moraschini, Vitali M. 3 (1/1 da tre), Polonara* 15 (3/3, 2/5), Pajola* 2 (0/1, 0/2). All: Sacchetti

Francia: Ntilikina, Luwawu-Cabarrot 5 (1/3 da tre), Heurtel 10 (3/4, 1/4), Batum* 15 (3/8, 2/4), Yabusele* (0/1 da tre), Fournier* 21 (4/9, 3/9), De Colo* 4 (0/4, 0/1), Poirier, Albicy, Gobert* 22 (10/13), Cornelie ne, Fall 7 (3/3). All: Collet

Gli Azzurri a Tokyo

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

Allenatore Romeo Sacchetti

Assistenti Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Torneo di basket maschile – Gruppo B (Saitama Super Arena)

Gruppo A

Domenica 25 luglio

Iran-Repubblica Ceca 78-84

Francia-Stati Uniti 83-76

Mercoledì 28 luglio

USA-Iran 120-66

Repubblica Ceca-Francia 77-97

Sabato 31 luglio

Iran-Francia 62-79

USA-Repubblica Ceca 119-84

Classifica*

Francia 6 (3/0)

USA 5 (2/1)

Repubblica Ceca 4 (1/2)

Iran 3 (0/3)

Gruppo B

Domenica 25 luglio

Germania-Italia 82-92

Australia-Nigeria 84-67

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania 92-99

Italia-Australia 83-86

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria 80-71

Australia-Germania 89-76

Classifica

Australia 6 (3/0)

Italia 5 (2/1)

Germania 4 (1/2)

Nigeria 0 (0/3)

Gruppo C

Lunedì 26 luglio

Argentina-Slovenia 100-118

Giappone-Spagna 77-88

Giovedì 29 luglio

Slovenia-Giappone 116-81

Spagna-Argentina 81-71

Domenica 1° agosto

Argentina-Giappone 97-77

Spagna-Slovenia 87-95

Classifica

Slovenia 6 (3/0)

Spagna 5 (2/1)

Argentina 4 (1/2)

Giappone 3 (0/3)

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Slovenia-Germania 94-70

Spagna-Usa 81-95

Italia-Francia 75-84

Australia-Argentina (in corso)

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Usa-vincente Australia-Argentina (6.15 italiane 13.15 locali)

Slovenia-Francia (13.00 italiane, 20.00 locali)

Sabato 7 agosto

Finali