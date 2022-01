Pallacanestro la ripresa dei campionati lombardi dalla serie D ai giovanili slitta al 31 gennaio

News per il basket nostrano

Pallacanestro nuova importate comunicazione del comitato Fip regionale.

Pallacanestro dal 17 gennaio confermata la ripartenza nel maschile di C Gold C Silver e giovanili d'Eccellenza, nel femminile della B, il minibasket dal 7 febbraio

L'Ufficio Gare del comitato Fip Lombardia ha reso nota una nuova comunicazione relativa alla ripresa dei campionati di pallacanestro regionale senior e giovanili. Confermata la ripresa agonistica dal 17 gennaio dei campionati maschili di C Gold, C Silver, B femminile e le giovanili d'Eccellenza.

Dal 31 gennaio riprenderanno le partite degli altri campionati senior maschili e femminili, così come dei campionati giovanili Gold e Silver maschili e femminili. L'Under 17 Elite femminile riprenderà dal 24 gennaio, mentre il Minibasket tornerà dal 7 febbraio. Questa decisione è stata adottata per consentire la definitiva ratifica, e la conseguente applicazione, del nuovo regolamento sanitario relativo alla procedura del "Return To Play", con relativa possibilità per gli atleti guariti dal Covid di espletare una procedura più semplice e veloce.

Il comunicato ufficiale del comitato Fip Lombardia

"L’Ufficio Gare Regionale, in considerazione della situazione epidemica in atto, delibera quanto segue:

CAMPIONATI SENIOR:

- I campionati senior SERIE C GOLD, C SILVER MASCHILI E B FEMM. riprenderanno da lunedì 17 gennaio come da calendario in essere.

- I campionati di SERIE D, PROMOZIONE M, PRIMA E SECONDA DIVISIONE M, SERIE C E PROMOZIONE F riprenderanno a partire da lunedì 31 gennaio con i calendari in essere.

Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

CAMPIONATI GIOVANILI:

- I campionati di Eccellenza maschile U19 – U17 – U15 riprenderanno da lunedì 17 gennaio con i calendari già pubblicati.

- Il campionato Elitè U17 femminile riprenderà da lunedì 24 gennaio con i calendari già pubblicati.

- I campionati Gold maschili U19 – U17 – U16 – U15 riprenderanno da lunedì 31 gennaio con i calendari già pubblicati.

- I campionati Elité e Gold maschili U14 – U13 riprenderanno da lunedì 31 gennaio con i calendari già pubblicati.

- Tutti i campionati maschili Silver e femminili regionali riprenderanno da lunedì 31 gennaio con i calendari già pubblicati.

Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.

Tutti i recuperi delle gare non disputate nel 2021 sono possibili da lunedì 17 gennaio o come da calendario in essere se già fissate.

MINIBASKET:

Tutti i campionati di qualsiasi ordine riprenderanno da lunedì 7 febbraio con i calendari già pubblicati.

Le gare non disputate saranno recuperate in coda al calendario pubblicato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale.