Pallacanestro, la Virtus Cermenate è stata inserita nel girone Rosso

Pallacanestro: pubblicati i due raggruppamenti del campionato di serie C Gold lombardo 2022/23.

Pallacanestro: anche nella prossima stagione la società gialloblù sarà l'unica rappresentante lariana in categoria

Novità importanti per la pallacanestro lombarda e nostrana in vista della nuova stagione cestistica. Il comitato Fip regionale infatti ha reso noti i due gironi del campionato di serie C Gold 2022/23 che vedrà al via ancora una volta una sola rappresentante nostrana, la Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli. Saranno 28 squadre al via divise in due gironi da 14 ciascuno. Il team gialloblù della Virtus è stato inserito nel girone Rosso

Girone: Verde

003147 A.D. SERIANA BK 75 - NEMBRO (BERGAMO)

055514 MI GAMES MILANO - MILANO (MILANO)

027457 SANSEBASKET CREMONA - CREMONA (CREMONA)

007095 CORONA PLATINA PIADENA - PIADENA DRIZZONA (CREMONA)

023163 BASKET TEAM 1995 PIZZIGHETTONE - PIZZIGHETTONE (CREMONA)

014157 OSPITALETTO BASKET - OSPITALETTO (BRESCIA)

052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)

052975 OLIMPIA LUMEZZANE - LUMEZZANE (BRESCIA)

003437 BASKET ISEO - ISEO (BRESCIA)

000106 PALL. MILANO 1958 - MILANO (MILANO)

006563 PALL. GARDONESE - GARDONE VAL TROMPIA (BRESCIA)

051321 ROMANO BASKET - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

050046 BOCCONI SPORT TEAM MILANO - MILANO (MILANO)

Girone: Rosso

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

003282 C.S.C. CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

023196 NERVIANESE - NERVIANO (MILANO)

002406 VIRTUS CERMENATE - CERMENATE (COMO)

054681 VARESE ACADEMY - VARESE (VARESE)

017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)

000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)

000809 OPERA BASKET - OPERA (MILANO)

001121 ROBUR SARONNO - SARONNO (VARESE)

046273 SETTIMO BASKET - SETTIMO MILANESE (MILANO)

025666 BASKET 7 LAGHI - GAZZADA SCHIANNO (VARESE)

055762 NOW BASKETBALL VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)

004551 MARNATESE BASKET - MARNATE (VARESE)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)