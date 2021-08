Pallacanestro lariana 10 squadre lariane al via alla Coppa Lombardia 2021/22

Pallacanestro lariana il comitato Fip ha definito i tabelloni della nuova competizione regionale.

Pallacanestro lariana le nostre nel girone Blu, le società di serie D al via subito poi nel 2° turno entrano quelle di C Gold e Silver

Definito il calendario e le formule della Coppa Lombardia 2021/22 maschile che interessa anche molte squadre, ben 10, della pallacanestro lariana. La Coppa Lombardia è infatti una manifestazione ufficiale a libera partecipazione riservata alle squadre di serie C Gold (Virtus Cermente), serie C Silver (Team Abc Cantù e Le Bocce Erba), serie D (Abc Lomazzo, Appiano Gentile, Olimpia Cadorago, Basket Rovello, Pallacanestro Figino, Basket Tavernerio, Pallacanestro Cabiate) per questa stagione sportiva, motivi organizzativi non consentono l’apertura alla Promozione. Sono previsti cinque turni eliminatori, il primo riservato alle solo squadre di serie D.

Queste le date previste:

- primo turno: entro il entro 17/10;

- secondo turno: entro il 14/11;

- ottavi: entro il 5/12;

- quarti: entro il 30/12;

- semifinali: entro il 16/1/22;

- finale: entro il 30/1;

- Final Four: 12-13 febbraio 2022.

Le 10 squadre lariane sono state inserite nel tabellone Blu

Questo il tabellone BLU:

Primo turno Nibionno – Appiano vincente in casa nel 2° turno contro Lissone

Villasanta – Calolziocorte

Civatese – Rovagnate vincente in casa contro Osal Novate

Primo turno Tavernerio – Cadorago vincente in casa nel 2° turno contro ABC Cantù

Primo turno Rovello – Lomazzo vincente in casa nel 2° turno contro Cermenate

Agrate – Varedo

Vimercate – F&L Monza

Melzo – Gerardiana vincente in casa contro Cernusco Gold

Cavenago – Seregno vincente in casa contro Pall. Milano

2° turno Groane Lentate – Erba

Carate – Sondrio vincente in casa contro Morbegno

Pescate – Vercurago vincente in casa contro Cusano

Primo turno Cabiate – Biassono vincente in casa nel 2° turno contro Social Osa

Mandello – Desio

Primo turno Figino Serenza – USSA Nova vincente in casa nel 2° turno contro Garbagnate

Concorezzo – Inzago vincente in casa contro Busnago