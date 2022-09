Pallacanestro lariana a Cermenate è pronto il 38° Trofeo Renato Malacarne quadrangolare per squadre di serie C

Pallacanestro lariana inizia la lunga serie di amichevoli e tornei pre stagionali.

Pallacanestro lariana domani sera primo test precampionato tra la Professional Link Virtus e Le Bocce Erba

E' già tempo di amichevoli e tornei precampionato per le squadre della pallacanestro lariana. Domani sera infatti a Cermenate andrà in scena un primo interessante derby nostrano tra i padroni di casa della Virtus di C Gold e Le Bocce Erba di C Silver.

In casa Virtus intanto è stato ufficializzato il programma del 38° Trofeo Renato Malacarne alla memoria, il tradizionale quadrangolare riservato a squadre di serie C che si svolgerà al palazzetto di Cermenate nel weekend di sabato 17 e domenica 18 settembre. Presenti oltre alla locale Virtus anche Bocconi Milano, Libertas Cernusco e Marnatese.

Questo il calendario del "Malacarne 2022"

Semifinali sabato 17 settembre

Ore 18.30 Marnatese-Libertas Cernusco, ore 21 Professional Link Virtus Cermenate-Bocconi Sport Milano. Domenica 18 settembre

Ore 16.30 Finale 3°/4° posto, ore 19 Finale 1°/2° posto.

A seguire le tradizionali premiazioni con la presenza della famiglia Malacarne.

A Cermenate al via anche il Torneo Epifani 10-11 settembre

Tempo di tornei anche per il settore giovanile Virtus che già in questo weekend del 10-11 settembre presenta il Torneo Enzo Epifani giunto la sua quinta edizione, trofeo dedicato alla categoria Under 19 Eccellenza presso la Palestra Renato Malacarne. Questo il cartellone del quadrangolare: semifinali sabato 10 ore 19 Libertas Cernusco-Urania Milano, ore 21 Virtus Cermenate-Aurora Desio; domenica 11 ore 17 Finale 3°/4° posto, ore 19 Finale 1°/2° posto. A seguire premiazioni. Ingresso gratuito e punto ristoro per tutta la durata della manifestazione.