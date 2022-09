Pallacanestro lariana, a Cermenate è pronto il 5° Torneo Enzo Epifani per la categoria Under19

Pallacanestro lariana: è ripresa l'attività del settore giovanile di una società storica nostrana

Pallacanestro lariana: il club gialloblù della Virtus ospiterà il quadrangolare nel weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre

Gran parte delle squadre della pallacanestro lariana ha ripreso l'attività per preparare la nuova stagione sportiva 2022/23. Così come in casa della Virtus Cermenate che oltre alla sua prima squadra che parteciperà al campionato di serie C Gold ha riaperto i battenti del suo florido settore giovanile. Sono ben 8 le formazioni del vivaio gialloblù che parteciperanno ai campionati 2022/23 e sono: Under 13 FIP, Under 14 FIP Silver, Under 15 UISP, Under 15 FIP Gold, Under 17 UISP, Under 17 FIP Silver, Under 17 FIP Gold, Under 19 FIP Gold. Proprio la squadra Under19 della Virtus sarà protagonista a breve di un interessante torneo pre stagionale. La società lariana infatti ha organizzato la quinta edizione del Torneo Enzo Epifani alla memoria, trofeo quest'anno dedicato alla categoria Under 19 Eccellenza che si giocherà sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 presso la palestra Renato Malacarne di Cermenate

Il programma del Torneo Epifani 2022