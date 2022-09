Pallacanestro lariana a Cermenate scalda i motori il 38° Trofeo Renato Malacarne, quadrangolare di serie C

Pallacanestro lariana weekend importante in casa di una delle società storiche della nostra provincia.

Fine settimana importante per una delle società storiche della pallacanestro lariana quale la Virtus Cermenate sempre attiva sia con la sua prima squadra prossima al debutto nel campionato di serie C Gold che con il settore giovanile.

Accende i motori il 38° Trofeo Renato Malacarne

Già in questo weekend tornano gli open day giovanili della Virtus Cermenate che ha organizzato due giornate di allenamenti aperti per tutti i bambini nati dal 2011 al2017 per provare gratuitamente, giocare e divertirsi in compagnia di amici e istruttori qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.

Primo appuntamento è già sabato 17 settembre, a cui seguirà un secondo sabato 24 settembre 2022, presso la Palestra Renato Malacarne (Via E. Montale, 1, Cermenate) nei seguenti orari: dalle ore 9 alle 10 per i nati 2012 e 2013, dalle 10 alle 11 per i nati 2014 e 2015, dalle 11 alle 12 per i nati 2016 e 2017, dalle 12 alle 13 per i nati 2011. Non è necessaria nessuna prenotazione, basta presentarsi in palestra nell'orario indicato!.