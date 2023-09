Pallacanestro lariana: è già tempo dei primi tornei giovanili pre stagionali.

Pallacanestro lariana: a Cermenate tutto pronto per il 6° Memorial Enzo Epifani

Gran parte del movimento della pallacanestro lariana è tornato in campo e sono tante le squadre che hanno ripreso l'attività per preparare la nuova stagione agonistica 2023/24. C'è chi ha già organizzato anche i primi tornei come la Virtus Cermenate che ospiterà la sesta edizione del Trofeo Enzo Epifani, quadrangolare riservato alla categoria Under19 maschile per sabato 9 e domenica 10 settembre presso la Palestra Renato Malacarne di Via E. Montale 1 a Cermenate. Due giorni di bel basket giovanile con i padroni di casa della Virtus, APL Lissone, Gallarate e Basket Seregno.

Questo il calendario del Torneo Epifani Semifinali Sabato 9/09 ore 18 BBG Gallarate - APL Lissone

ore 20 Virtus Cermenate vs Basket Seregno

Finali domenica 10/09 ore 17 Finale 3°/4° posto