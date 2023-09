Pallacanestro lariana: a Inverigo va in scena il 2° Memorial Giorgio Nespoli

In questo weekend si giocano gli ultimi tornei pre stagionali che vedranno in campo alcune squadre della pallacanestro lariana che poi saranno impegnate nei campionati di Divisione Regionale 1 e 2. Grande attesa a Inverigo dove sabato 23 e domenica 24 va in scena il secondo Memorial Giorgio Nespoli quadrangolare riservato a squadre di Divisione Regionale 1 organizzato dalla società locale Gigante e che vedrà la via anche i Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarelli, la Civatese e Mandello.

Il programma del torneo Nespoli

Sabato 23 le due semifinali: alle 18 Civatese-Mandello; alle 20.30 Il Gigante Inverigo-Cucciago Bulls;

Domenica 24: alle 17 finale 3°-4° posto, alle 19 finale 1°-2° posto.

In campo da oggi invece a Tavernerio un quadrangolare per squadre di Divisione Regionale 2 organizzato dalla società locale. con Antoniana Como, Alebbio Como e la formazione svizzera del Vacallo.

Il programma del torneo di Tavernerio

Venerdì 22 le due semifinali: alle 19.30 Tavernerio-Antoniana, alle 21.15 Alebbio-Vacallo;

Sabato 23: finale 3°-4° posto alle 18, finale 1°-2° posto alle 20.