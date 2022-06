Pallacanestro lariana a Villa Guardia in programma due tornei giovanili nel weekend 

Pallacanestro lariana tempo di manifestazioni post season in provincia di Como.

Pallacanestro lariana sabato 25 e domenica 26 giugno in campo i triangolari Under18 e Under15

Tempo di eventi e tornei post season per la pallacanestro lariana. Come quelli che andranno in scena in questo weekend a Villa Guardia sotto la regia della società locale GSV. Il Basket Villa Guardia infatti ha organizzato per sabato 25 e domenica 26 giugno un doppio torneo di chiusura patrocinato dall’Uisp lariana e riservato alle categorie Under18 e Under15. Due triangolari che si giocheranno presso il palazzetto di via Tevere e all’adiacente Palatennis.

Triangolare U18: GS Villa Guardia, Paderno e Kaire Sport Lurate.

Calendario torneo U18

Sabato 25: ore 14 GSV-Paderno, ore 17 Paderno-Lurate

Donieca 26: ore 9 Lurate-GSV, ore 11 Paderno-GSV, ore 14 Lurate-Paderno, ore 16 GSV-Lurate

Triangolare U15: GS Villa Guardia, Kaire Sport Lurate Caccivio e Cinisello.

Calndario torneo U15

Sabato 25: ore 14 GSV-Lurate, ore 17 Lurate-Cinisello

Domenica 26: ore 9 GSV-Cinisello, ore 11 Lurate-GSV, ore 14 Cinisello-Lurate, ore 16 GSV-Cinisello.