Pallacanestro lariana: nel weekend scorso a Rimini si sono giocate le finali nazionali.

Pallacanestro lariana: ai tricolori Uisp argento per i Cucciago U13, bronzo per Cantù U17

Nel fine settimana scorso la pallacanestro lariana è stata protagonista alle finali nazionali Uisp che si sono giocate a Rimini. Da venerdì 16 a domenica 18 infatti alcune squadre nostrane hanno partecipato alle rassegne per il titolo tricolore. Secondo posto e argento luccicante per gli Under13 dei Cucciago Bulls, terzo posto e bronzo per gli Under17 del Team Abc Cantù mentre gli Under19 del GS Villa Guardia hanno chiuso il loro torneo al 5° posto.

Under19: 5° posto per Villa Guardia

Risultati Girone eliminatorio

1° turno Villa Guardia-Olimpia Roma per 45-74, 2° turno Villa Guardia- Legnano Knights 43-85

Finale 5°-6° posto Villa Guardia -Orpas Milano 76-62

Classifica finale Under19

1° posto Legnano; 1° posto Sanfru Basket; 3° posto Olimpia Roma; 4° posto Sel. Villanova; 5° posto GS Villa Guardia; 6° posto Pol. OR. Pas

Under17: Team Abc Cantù di bronzo sul terzo gradino del podio

Risultati Quarti di finale

Cantù-Baldissero 83-41, Sporting Club-Olimpia Pozzuoli 46-29; Basket School-Valsugana 53-57, Gavirate-SMG Basket Academy 52-82.

Risultati Semifinali

MB Sporting Club-Valsugana 41-62, SMG Basket Academy-Cantù 68-60

Finale 1°-2° SMB Basket Academy-Valsugna 63-61, finale 3°-4° Cantù- MB Sporting Club 70-60.

Classifica finale

1° posto SMG Basket Academy; 2° posto Valsugana; 3° posto Team Abc Cantù; 4° posto MB Sporting Club; 5° posto Basket School; 6° posto Pol. Baldissero, 7° posto Olimpia Pozzuoli, 8° posto Gavirate.

Under13: Cucciago d'argento

Questi tutti i risultati del torneo nazionale: 1° turno venerdì 16 Club Marino-Desio 50-85, Cucciago Bulls-Giravolta 37-13; 2° turno sabato 17 Club Marino-Cucciago Bulls 46-64, Desio-Giravolta 71-30; 3° turno domenica 18 Club Marino-Giravolta 50-32, Aurora Desio-Cucciago Bulls 77-48.

Classifica Finale Under13

1°posto Aurora Desio; 2° posto Cucciago Bulls; 3° posto Club Marino; 4° posto Giravolta.