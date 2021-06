Pallacanestro lariana Alessandro Carletti nuovo head coach della Pallacanestro Figino

Pallacanestro lariana inizia a muoversi il mercato degli allenatori in provincia.

Inizia l'estate ma non è ancora tempo di andare in vacanza per la pallacanestro lariana. Dopo che domenica scorsa si sono svolte le elezioni del nuovo consiglio provinciale del Comitato Fip di Como e anche le premiazioni annuali, ecco che incomincia a muoversi anche il mercato in vista della prossima stagione. Di fatto alcune società stanno ancora giocando come Cadorago, Appiano Gentile e Rovello Porro in D, altre hanno aperto il loro camp estivi come Le Bocce Erba e altre stanno per farlo come i Cucciago Bulls. Altre ancora continuano ad allenarsi e a svolgere open day come il GS Villa Guardia o l'US Alebbio Como e lo Sport Club Brianza. Insomma nonostante l'estate e il caldo africano c'è ancora tanta voglia di basket giocato in provincia. Eppure qualcosa inizia a muoversi anche sul mercato.

Alessandro Carletti nuovo coach della prima squadra di Figino

In campo senior è di queste ore l'ingaggio da parte della Pallacanestro Figino del nuovo allenatore. La guida tecnica per la prima squadra gialloverde 2021/22 sarà Alessandro Carletti noto tecnico di Olgiate che continuerà anche ad allenare nel settore giovanile della Libertas Cernusco. Carletti è un allenatore molto noto nel panorama cestistico nostrano e vanta tante esperienze di livello anche tra cui Cantù, Pol Comense, Cucciago tanto da essere stato premiato dalla Fip proprio domenica scorsa per la sua lunga attività cestistica svolta in questi anni nel settore. Sarà Carletti quindi a subentrare a Giuseppe Caragnano che resterà a Figino come coach della squadra Under13 e guiderà da capo allenatore l'US Alebbio in Prima Divisione maschile.

Sport Club Brianza annuncia Morini e Gessaga

Un doppio colpo di mercato sul fronte allenatori invece è stato messo a segno dallo Sport Club Brianza che ha annunciato di aver inserito nel suo staff tecnico per la stagione 2021/22 sia Jonathan Morini che guiderà le squadre Under14 e Under16 maschili, che Lorenzo Gessaga che guiderà invece la formazione Under15 femminile.