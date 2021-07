Pallacanestro lariana, anche il comasco Abass Awudu vola con l'Italia alle Olimpiadi

Pallacanestro lariana: impresa storica compiuta a Belgrado dalla nazionale azzurra.

Pallacanestro lariana il team del coach Meo Sacchetti ha battuto la grade Serbia e ha staccato il biglietto per Tokyo dopo 17 anni

Fa festa anche la pallacanestro lariana dopo la grande impresa dell'Italia di coach Romeo Sacchetti che ieri, domenica 4 luglio 2021, a Belgrado ha staccato il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo. Una vera impresa che ha visto gli azzurri tra cui anche il comasco Abass Awudu e i due figli d'arte Nico Mannion e Stefano Tonut superare con una splendida prova anche la temuta Serbia in casa sua e coronare così il sogno a cinque cerchi che mancava da ben 17 anni. Alla “Nikolic Arena” l'Italia ha chiuso nel mondo migliore questo esaltante torneo preolimpico battendo la Serbia per 102-95 conquistando così il pass per il torneo a Cinque Cerchi che si disputerà a Tokyo dal 25 luglio al 7 agosto.

Raggiante il presidente Gianni Petrucci: "Una partita straordinaria, che rimarrà nella storia perché vincere in casa della Serbia è sempre un'impresa, indipendentemente dalle assenze delle due squadre. Una vittoria fantastica, merito di Meo Sacchetti e del suo staff. Ringrazio tutto il mondo del basket che ci è sempre stato vicino. La pallacanestro italiana meritava una gioia così grande".

Per l’Italia si tratta della 12esima partecipazione ai Giochi Olimpici: 1936 (7° posto), 1948 (17° posto), 1960 (4° posto), 1964 (5° posto), 1968 (8° posto), 1972 (4° posto), 1976 (5° posto), 1980 (Argento), 1984 (5° posto), 2000 (5° posto), 2004 (Argento).

Già si conosce il girone olimpico dell'Italia che se la vedrà con con Australia, Nigeria e Germania.

Il tabellino di Serbia-Italia 95-102 (22-28, 23-29, 18-23, 32-22)

Serbia: Petrusev 22 (6/6, 0/1), Teodosic 5 (1/2, 0/6), Bjelica* 5(1/3, 1/6), Kalinic 2 (1/1, 0/1), Milosavljevic ne, Micic 8 (1/1, 1/2), Jovic ne, Davidovac ne, Avramovic* 2(1/4, 0/1), Dobric* 17 (2/3, 2/3), Andjusic* 27 (2/2, 7/12), Marjanovic* 7 (3/5). All: Kokoskov

Italia: Spissu ne, Mannion* 24 (6/12, 1/5), Tonut* 15 (3/9, 2/6), Melli* 5 (1/3, 1/4), Fontecchio* 21 (7/12, 1/4), Tessitori 2 (1/1), Ricci 3 (1/2 da tre), Abass ne, Moraschini, Vitali M. (0/2 da tre), Polonara* 22 (1/2, 6/8), Pajola 10 (1/3, 2/3). All: Sacchetti

I 12 Azzurri che hanno fatto l'impresa a cinque cerchi

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Il programma del torneo Preolimpico

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata) Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine 83-76

1° luglio

Italia-Portorico 90-83 Filippine-Repubblica Dominicana 67-94

3 luglio

Semifinali

Italia-Repubblica Dominicana 79-59 Serbia-Portorico 102-84

4 luglio

Finale

Serbia-Italia 95-102