Pallacanestro lariana ancora aperte le iscrizioni al corso provinciale per Allievo Allenatore

La pallacanestro lariana recluta nuovi allenatori. Sono infatti ancora aperte le iscrizioni al corso Allievo Allenatore organizzato dal Comitato Provinciale di Como e che si svolgerà nel periodo settembre-dicembre a Cermenate.

Allievo allenatore è la prima qualifica CNA che consente di essere iscritto a referto come Assistente in tutti i campionati regionali e come Capo Allenatore nei campionati senior fino al campionato di Promozione Maschile e a quello di Serie C femminile. Il corso Allievo Allenatore è a carattere provinciale e si terrà come detto nel periodo settembre/dicembre e prevede sia una parte teorica in e-learning che una parte pratica in palestra. Possono partecipare tutti i candidati che abbiano compiuto 18 anni entro la data dell'esame finale e in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (sono previste deroghe per le persone diversamente abili). Una volta definita l'organizzazione del corso saranno comunicate ai tutti i pre-iscritti le relative informazioni: sede, date e orari, modalità di iscrizione e partecipazione. Gli interessati dovranno inviare la loro pre-iscrizione a cna.co@lombardia.fip.it.