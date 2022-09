Pallacanestro lariana Antonio Visciglia entra a far parte dello staff tecnico della Virtus

Pallacanestro lariana colpo di mercato per la società di Cermenate che ha ufficializzato un allenatore top.

I colpi di mercato estivo non sono finiti per la pallacanestro lariana. L'ultimo in ordine di tempo lo ha messo a segno la Virtus Cermenate che ha inserito un elemento importante all'interno del suo team di....allenatori. Già perché il club gialloblù ha annunciato l'ingresso nel suo staff tecnico per la stagione 2022/23 di Antonio Visciglia allenatore molto noto per essere cresciuto e aver svolto la sua attività nella Pallacanestro Cantù e attualmente ricopre il ruolo di responsabile tec1nico della squadra svizzera BC79 Arbedo, oltre ad essere consulente esterno di un Academy Internazionale (Next Step International Academy di Rapallo). Visciglia alla Virtus ricoprirà un nuovo ruolo all'interno della società quello di Player Development Coach per migliorare e accrescere ulteriormente i tanti cestisti del settore giovanili gialloblù.

Totò Visciglia dopo i tanti anni nelle giovanili di Cantù con cui ha vinto 2 scudetti, le stagioni come capo allenatore in C e ben 3 campionati da assistente in serie A, ora è pronto per questa nuova avventura alla Virtus: