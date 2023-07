Pallacanestro lariana, aperte le preiscrizioni per un nuovo corso Allievo allenatore

Pallacanestro lariana: il CNA provinciale guarda alla nuova stagione con un'iniziativa per i tecnici.

Pallacanestro lariana: una qualifica per andare in panchina come Capo Allenatore nei campionati maschili di Promozione, Prima e Seconda divisione e Serie C femminile

La pallacanestro lariana guarda alla nuova stagione sportiva e prepara un nuovo corso per formare gli allenatori del futuro. Il CNA provinciale di Como infatti ha comunicato l'intenzione di organizzare un corso perla qualifica di Allievo allenatore, prima qualifica CNA che consente di essere iscritto a referto come Assistente in tutti i campionati regionali e giovanili e come Capo Allenatore nei campionati maschili di Promozione, Prima e Seconda divisione e Serie C femminile.

Le pre-iscrizioni ai corsi chiuderanno sabato 26 agosto 2023. Al termine delle pre-iscrizioni, raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti, sarà confermato il corso con il relativo calendario dandone comunicazione a tutti i pre-iscritti che, così, potranno procedere all'iscrizione on line al corso. Indicativamente il corso sarà organizzato a partire da metà settembre 2023.

Ricordiamo inoltre che per la partecipazione ai corsi è obbligatorio il certificato medico agonistico per la pallacanestro. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a info.co@lombardia.fip.it