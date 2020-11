Pallacanestro lariana, “Basket a Como e dintorni”: è online una pagina social tutta dedicata a club e tifosi nostrani

In questo periodo di difficoltà e di confusione per lo sport nostrano, la pallacanestro lariana non vuole restare ferma e con le mani in mano. Ecco perché Guido Corti, già presidente della Polisportiva Comense 2015, e il suo staff hanno voluto creare una pagina social davvero speciale e dedicata a tutti gli appassionati della palla a spicchi nostrana: “BASKET A COMO E DINTORNI!”

Pallacanestro lariana, l’ideatore Guido Corti la presenta: “Vogliamo che diventi un punto di riferimento, un filo diretto e costante con chi ama e opera nel nostro basket”

Cliccando direttamente su https://www.facebook.com/ basketacomoedintorni, gli addetti ai lavori delle società, ma anche allenatori, giocatori e tifosi, possono rimanere aggiornati in tempo reale su tutti gli argomenti che interessano le società comasche, come sottolinea lo stesso Guido Corti: “Sulla pagina ci sono, e vengono di continuo inserite, informazioni relative anche ai protocolli sanitari per le società di pallacanestro. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di basket comasco, con l’inserimento in tempo reale di risultati, commenti sui futuri campionati e tanto altro. Questa pagina propone un contenitore ampio e aperto a tutti, non solo di notizie, ma anche con conference call, videochiamate, chat, argomenti di conversazioni, informazioni legislative, servizi per le società comasche, comunicati, petizioni, sconti e convenzioni”.

Proprio in queste ore è partita anche un’interessante challenge, aperta a tutti, società, giocatori, tecnici e appassionati di ogni età: “BASKET IN ZONA ROSSA!” Così la presenta Corti: “Inviateci le foto di come vi state allenando da casa (o in altri spazi) e le pubblicheremo! Hashtag ufficiale #redzonebasketball. Mettete like e seguite gli aggiornamenti in tempo reale!”