Pallacanestro lariana Basket Como già al lavoro, la prima squadra del Cadorago parte il 30 agosto

Pallacanestro lariana tornano al lavoro altre formazioni del movimento cestistico nostrano.

Pallacanestro lariana l'Olimpia di coach Angelo Serafini si è rinforzata con l'innesto dell'esperto Simone Dalle Ave

Proseguono i raduni che riportano in campo le squadre principali della pallacanestro lariana. E’ convocato infatti per lunedì 30 agosto alle ore 20.30 il raduno della prima squadra di serie D dell’Olimpia Cadorago 2021/22. La squadra lariana sarà sponsorizzata DOPPIO MALTO CASNATE e inizierà il campionato di serie D il venerdì 1 ottobre in trasferta contro la Pallacanestro Cabiate. Fino ad allora il team bianconero, ora in collaborazione con la Pol Comense 2015, lavorerà agli ordini del confermato coach Angelo Serafini. Confermati in roster i senior Quaglia, Cipriano, Marco Arnaboldi, Malik Barapapè, Sorbara che saranno rinforzati dall'innesto Simone Dalle Ave ala piccola classe 1992 di grande esperienza e che vanta in carriera presenze in C Silver e in C Gold ad Arcisate. La rosa è poi completata e integrata dai giocatori under 19 della Comense e del Cadorago, a cui sarà data la possibilità per la prima volta, dopo due anni di fermo attività di confrontarsi con il mondo senior. Lo staff tecnico vedrà al fianco di coach Serafini il nuovo vice Marco Gatti, proveniente dal settore giovanile Comense e il preparatore fisico Alessandro Figini.

Nel femminile è già al lavoro il Basket Como 2021/22

In campo femminile invece è già al lavoro il Basket Como 2021/22. Agli ordini di coach Alessio Crugnola e del suo staff infatti la squadra biancorossa del presidente Luciano Mastrapasqua si è radunata nei giorni scorsi e ha iniziato la preparazione al campetto di Grandate con sedute di atletica e sessioni di tiro in vista della nuovo campionato di serie C femminile.