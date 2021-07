Pallacanestro lariana, Basket Como riparte da coach Alessio Crugnola, Appiano dalla D e Marco Rota

Pallacanestro lariana ancora movimenti di mercato per alcune società nostrane.

Pallacanestro lariana, la Virtus Cermenate invece ha confermato in organico un altro veterano

In questa estate calda continuano a rimbalzare movimenti di mercato e conferme importanti per la pallacanestro lariana. In campo femminile molto attivo è il Basket Como, la storica società cittadina che parteciperà al campionato di serie C femminile 2021/22. La società del presidente Luciano Mastrapasqua ha deciso di ripartire confermando coach Alessio Crugnola e il suo fidato preparatore atletico Marco Marinetti. "Sono felice di continuare quest’avventura nel Basket Como - dice coach Crugnola - Spero di regalare al presidente tutta la società qualche soddisfazione dopo le ultime annate un po' sofferte. Il primo desiderio però è quello di tornare ad allenarsi e a giocare nel modo più “normale” possibile mettendoci alle spalle questo brutto periodo legato alla pandemia!"

In serie D Maschile Appiano conferma coach Marco Rota e riparte dalla serie D

Spostandoci in campo maschile va segnalata un doppia conferma in casa dell'Indipendente Appiano Gentile. Innanzitutto la società dopo aver perso la finale per la promozione in C Silver, ha rinunciato a presentare la domanda di ammissione o ripescaggio e ripartirà quindi ancora dalla serie D e lo farà affidandosi per il terzo anno di fila all'abilità tecnica di coach Marco Rota: "Una decisione che ho preso - dice Rota - in accordo con la società con cui stiamo già lavorando per la definizione della nuova squadra ringiovanita ma sempre competitiva".

Serie C Gold; la Virtus Cermenate conferma un altro veterano come Roberto Anzivino

Un'altra conferma importante è arrivata in casa della Virtus Cermenate per quanto riguarda la prima squadra di serie C Gold 2021/22. Dopo Broggi, Scuratti e Grampa ecco che il club gialloblù ha rinnovato anche Roberto Anzivino, classe 1984, per tutti "Bob", che vestirà la maglia Virus per il sesto anno consecutivo. Anzivino sarà ancora un cardine del team di coach Gilberto Spinelli sia per tecnica, carisma ed esperienza.

"Il prossimo anno per me sarà la sesta stagione con la maglia della Virtus - dice Anzivino - diventata ormai per me come una seconda casa. Dopo una mezza stagione giocata, tra il mese di covid e le costole inclinate, la voglia di rivalsa e di tornare in campo è forte. Perchè la Virtus? Semplice: perchè si sta bene, c'è un buon clima, è una bella realtà territoriale, una società seria che punta all'eccellenza con uno staff di primo ordine, con dei giovani atleti motivati a crescere, con un clima squadra in cui si sta veramente bene. Spero che la prossima stagione si possa ritornare almeno ad un barlume di normalità, con i nostri tifosi sugli spalti per far sì che il campo sia nuovamente la solita calda arena ideale per combattere ogni battaglia".