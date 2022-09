Pallacanestro lariana buona sgambata tra Virtus e Le Bocce Erba ha aperto la serie di test precampionato

Pallacanestro lariana si sono giocate le prime amichevoli pre stagionali in provincia.

Pallacanestro lariana oggi Cermenate sfida Varedo e ospita il Trofeo Epifani Under19, domani Erba riceve il Mandello

E' iniziata la stagione agonistica della pallacanestro lariana o meglio. La prestagione con la sua lunga serie di amichevoli e test precampionato. Prima amichevole si è giocata mercoledì sera a Cermenate con un derby nostrano tradizionale tra i locali gialloblù della Virtus di C Gold e Le Bocce Erba di C Silver. Una buona sgambata tra due squadre in piena preparazione che ha visto per la cronaca il successo di misura dei padroni di casa per 68-62. Virtus che torna in campo già oggi per un secondo test alle ore 20.45 in casa contro Varedo. Per lunedì 12/09 é fissato il Media Day, momento in cui verranno fatte le foto di squadra, dei giocatori e dello staff. Infine, nel weekend prossimo del 17-18 settembre, si svolgerà il tradizionale 38° Trofeo Malacarne. Seconda amichevole alle porte anche per Le Bocce che domani ospiterà al PalaErba il Mandello. Giovedì sera invece l'altra portacolori nostrana di C Silver l'Indipendente Appiano Gentile ha ospitato la sua prima amichevole contro il Rovello Porro di serie D.

Tempo di tornei giovanili: a Cermenate oggi e domani il 5° Trofeo Epifani

In questo weekend la Virtus Cermenate ospita la 5° edizione del Torneo Enzo Epifani, quest'anno dedicato alla categoria Under 19 Eccellenza. Un quadrangolare che si apre oggi sabato 10/09 alle ore 19 con la prima semifinale Cernusco-Urania Milano e a seguire alle 21 la seconda sfida Virtus-Aurora Desio. Domani, domenica 11 le finali. che assegneranno i seguenti premi:

1° squadra classificata: Coppa Famiglia Epifani

2° squadra classificata: Coppa Virtus Cermenate