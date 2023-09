Pallacanestro lariana: Cermenate è iniziato il conto alla rovescia per il 39° Torneo Renato Malacarne

E' ormai alle porte uno degli appuntamenti tradizionali per la pallacanestro lariana che segna l'inizio della nuova stagione cestistica. A Cermenate infatti sabato 16 e domenica 17 settembre torna il Trofeo Renato Malacarne giunto quest'anno alla sua 39esima edizione. Un torneo ormai storico quello organizzato dalla società locale che quest'anno festeggia il suo 50° compleanno, con il patrocinio del Comune di Cermenate.

Un quadrangolare che vedrà al via oltre ai gialloblù padroni di casa allenati da coach Gilberto Spinelli anche i Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarielli, il Cusano Milanino e il Basket Corsico. Sarà questa l'occasione per vedere all'opera la rinnovata Virtus Cermenate a una settimana dal debutto nel campionato di serie C (il 23 settembre contro Cantù) ma anche i tori di Cucciago che saranno impegnati dal 1 ottobre in Divisione Regionale 1. Ieri intanto si è giocata un'amichevole precampionato proprio tra Virtus Cermenate e Cucciago Bulls con il successo dei locali gialloblù per 87-67 ma nel complesso una buona sgambata per entrambe le squadre, il giusto antipasto prima del Malacarne 2023.

Il cartellone del Trofeo Malacarne 2023

Sabato 16 settembre le due semifinali

Ore 18,30 Cucciago Bulls-Cusano Milanino

Ore 21 Virtus Cermenate-Basket Corsico

Domenica 17 settembre le finali

Ore 16.30 Finale 3°-4° posto

Ore 19 Finale 1°-2° posto

A seguire tutte le premiazioni di squadra e individuali.