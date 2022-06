Pallacanestro lariana Cermenate ospiterà il Torneo Splendor Under19 dal 6 all'11 giugno

Pallacanestro lariana la Virtus ha organizzato una bella manifestazione giovanile post season.

Pallacanestro lariana sei squadre iscritte: oltre ai gialloblù locali in campo anche Cucciago, Erba, Pavia, Lissone e Cinisello

Mentre la stagione agonistica non è ancora finita, la pallacanestro lariana sta già organizzando tornei e manifestazioni post season. Una di queste è in programma a Cermenate sotto la regia della società locale la Virtus che ospiterà da lunedì 6 a sabato 11 giugno 2022 presso la Palestra Renato Malacarne (Via Montale, 1, Cermenate) il Torneo Splendor riservato alla categoria Under19. In campo sei formazioni: oltre ai locali della Splendor Virtus Cermenate anche i cugini Cucciago Bulls e de Le Bocce Erba ma anche Here You Can Pavia, ASA Cinisello e APL Lissone.

Questo il calendario del torneo Splendor U19 Fase di qualificazione Lunedì 06/06

ore 19:15 (palestra 2) Cucciago Bulls - Here You Can Pavia ore 21:00 (palestra 1) ASA Cinisello - Le Bocce Erba Mercoledì 08/06

ore 19:15 (palestra 2) APL Lissone - ASA Cinisello ore 21:00 (palestra 1) Here You Can Pavia - Virtus Cermenate Venerdì 10/06

ore 19:15 (palestra 2) Virtus Cermenate - Cucciago Bulls ore 21:00 (palestra 1) Le Bocce Erba - APL Lissone Sabato 11/06 tutte le Finali

ore 15:00 (palestra 1) Finale 5°/6° posto ore 19:15 (palestra 2) Finale 3°/4° posto ore 19:00 (palestra 1) Finale 1°/2° posto