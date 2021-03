Pallacanestro lariana Cermenate scalda i motori e vince l’amichevole con Cerro

Pallacanestro lariana manca sempre di meno alla prima palla a due in serie C.

Pallacanestro lariana la Virtus sabato 6 marzo debutterà in Gold contro la Fortitudo Busnago in casa alle ore 21

Settimana importante per la pallacanestro lariana e per la sua rappresentante principale del movimento senior minore la Virtus Cermenate. La Professional Link Virtus Cermenate infatti sabato 6 marzo alle ore 21 debutterà come unica portacolori nostrana nel campionato di serie C Gold contro la Fortitudo Busnago. In vista di questo atteso esordio la formazione gialloblù diretta da coach Gilberto Spinelli sabato 27 febbraio ha disputato tra le mura amiche un’amichevole prestagionale per oliare meccanismi ed equilibri ma anche per riprendere contatto con il clima partita dopo un lungo stop durato un anno. Il test di sabato scorso è sicuramente stato molto utile e ha visto anche il successo della Virtus per 74-68 che così ha mostrato buoni segnali in vista della prima gara ufficiale di sabato 6 marzo.

Il tabellino di Professional link Cermenate-Cerro Maggiore 74-68

Parziali 16-18, 37-35, 59-50

Cermenate: Broggi 8, Meroni 4, M. Banfi 4, F. Banfi , Anzivino 9, Grampa 15, A. Cairoli 4, L. Cairoli 2, G. Romei 7, Scuratti 10, Menezes 11, Carioni. All. Spinelli

Il calendario ufficiale della prima fase della Virtus Cermenate

Intanto la Fip Lombardia ha ufficializzato il calendario del campionato di C Gold. Ecco il cammino della Virtus in regular season (a cui seguirà una fase ad orologio) 1° turno Virtus-Busnago (andata 6/3, ritorno 17/4), 2° turno Bocconi Milano-Virtus (and 14/3, rit 21/4), 3°turno Pall. Milano-Virtus (and 20/3, rit 28/4), 4° turno Virtus-Lissone (and 27/3, rit 8/5), 5° turno Social Osa Milano-Virtus (and 31/3, rit 15/5), 6° turno Virtus-Desio (and 7/4, rit 23/5), 7° turno Cernusco-Virtus (and 10/4, rit 29/5).