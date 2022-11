Pallacanestro lariana: è giocata la gara dei 32esimi di finale del prestigio torneo regionale.

Pallacanestro lariana: Cermenate travolge Pescate e vola anche in Coppa Lombardia

E' iniziata nel migliore dei modi la Coppa Lombardia 2022/23 per la prima delle due rappresentanti della pallacanestro lariana. La Professional Link Cermenate infatti ha confermato il suo buon momento in serie C Gold, vincendo mercoledì sera anche la gara secca valida per i 32esimi di finale sul campo di Malgrate battendo nettamente il Pescate, squadra di serie D, con il punteggio di 59-93.

Nonostante le assenze di Tremolada a capitan Broggi la formazione gialloblù di coach Gilberto Spinelli ha imposto la sua superiorità di due categorie di differenza e ha vinto in scioltezza qualificandosi così per i sedicesimi di finale dove affronterà la vincente della sfida Masters Carate-Busnago.

Il tabellino di Pescate-Professional Link Cermenate 59-93

Parziali: 22-31, 36-30, 49-67

Cermenate: Cairoli 6, Villa 11, Verga 7, Barbisan 12, Bosa 11, Nasini 3, Carioni 22, Freri 20, Marcolongo, Ne Broggi e Tremolada. All. Spinelli.

L'altra formazione nostrana che partecipa alla seconda edizione della Coppa Lombardia è la Pallacanestro Cabiate di serie D che debutterà nei trentaduesimi di finale il 7 dicembre quando in casa ospiterà la Pallacanestro Milano che gioca nel girone A della serie C Gold lombarda.

Le gare dei 32esimi di finale del tabellone giallo

Già giocata Cassina-Varedo 82-88

Oggi 23 novembre Pescate-Cermenate 59-93

28 novembre Cavenago-Lissone

30 novembre Carate Brianza-Busnago

7 dicembre Sondrio-Villasanta

7 dicembre Cabiate-Pallacanestro Milano

14 dicembre Civatese-Social Osa Milano

14 dicembre Rovagnate-Morbegno