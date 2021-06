Pallacanestro lariana che successo gli Open day di Spina Bees a Grandate e Cavallasca

Pallacanestro lariana continua l'estate calda della palla a spicchi nostrana.

Pallacanestro lariana nel weekend scorso si è chiuso il 9° Summer camp de Le Bocce Erba Casargo

La pallacanestro lariana non va in vacanza ma anzi sta regalando soprattutto a tanti giovani cestisti e appassionati nostrano momenti di attività e ripresa che fanno ben sperare per il futuro in vista della nuova stagione sportiva.

Il quarto open minibasket con GS Villa Guardia va a segno anche a Grandate

Ha fatto canestro anche la quarta tappa del tour di minibasket sul nostro territorio intitolato "Be player Bee lover", proposta da GS Villa Guardia in collaborazione con US Alebbio e GS Cavallasca nel consorzio Spina Bees che è andato inscena sabato scorso su campi all'esterno di Grandate e riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni. Al termine merenda tutti insieme e lezione con l'apicoltore.

Le Bocce Erba Camp chiusura con il botto

Si è chiuso sabato scorso il 9° Camp estivo de Le Bocce Erba che ha visto oltre 80 giovani partecipanti dal minibasket alla squadra under16 vivere una settimana intensa presso le strutture sportive di Casargo sopra Lecco. Una settimana di basket, divertimento, goliardia tutto in sicurezza.

Successone per l'Open day dell'US Alebbio a Cavallasca

Grande successo anche per l'Open day promosso da Spina Bees e Us Alebbio andato in scena Cavallasca presso il campo in via Carlo Imbonati, nel parco della splendida Villa Imbonati "Dopo l'ultimo open day di sabato scorso targato Spina Bees, le giovanili di basket della U.S. Alebbio hanno superato i 100 iscritti! È un traguardo straordinario che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile, ma grazie al tanto impegno della nostra dirigenza e dei nostri allenatori, siamo riusciti a fare divertire tantissimi bambini e bambine, che ora si sono innamorati dei nostri colori! Ora continueremo con gli allenamenti gratuiti e all'aperto fino alla fine di giugno, poi un po' di vacanza e ci rivedremo a settembre per iniziare la nuova stagione!".