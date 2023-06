Pallacanestro lariana: che successone i due tornei del 1° Trofeo Anors 

Nel Torneo Under17 profeta in patria la Pallacanestro Figino che ha superato in finale la Virtus Cermenate per 62-53 . In precedenza Gazzada aveva vinto la finalina per il 3°-4° posto contro Masters Carate per 52-46. Trionfo completo per la Pallacanestro Figino visto che ad aggiudicarsi il premio MVP della manifestazione è stato il gialloverde Andre Marcolongo.