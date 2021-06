Pallacanestro lariana coach Enrico Ciuffo entra nello staff della Virtus Cermenate

Pallacanestro lariana colpi di mercato estivo dal movimento provinciale.

Pallacanestro lariana la lunga di Arosio Angelica Tibè ha firmato con l'ambiziosa San Giovanni Valdarno

Si muove il mercato estivo della Pallacanestro lariana a ogni latitudine e categoria sia maschile che femminile,

Colpo Virtus Cermenate: arriva coach Enrico Ciuffo

Nelle ultime ore è stata la Virtus Cermenate a piazzare un colpo da novanta e ad inserire nel suo staff tecnico un allenatore di grande esperienza e competenza come Enrico Ciuffo già nel CNS Lombardo e nel recente passato anche nello staff del Progetto Giovani Cantù.

Questo il comunicato della Virus Cermenate

La Virtus Cermenate è lieta di annunciare l'accordo con il coach Enrico Ciuffo, che entra a far parte dello staff degli allenatori gialloblù. Ciuffo è un coach di altissimo livello, già responsabile dei tutoraggi del Progetto Giovani Cantù, formatore nazionale e responsabile CNA Lombardia. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato per la nostra società, il quale ci dà prestigio e consentirà di proseguire il miglioramento del nostro settore giovanile, segnale di quanto sia fondamentale per la Virtus investire sui ragazzi".

Doppio colpo di mercato femminile in serie A2

Colpo di mercato al femminile per quanto riguarda le giocatrici nostrane. La lunga di Arosio Angelica Tibè classe 1996 dopo essere stata grande protagonista nell'ultimo campionato di serie A2 con la maglia di Vicenza con cui ha sfiorato la promozione in A1, ha deciso di accettare l'offerta dell'ambiziosissima San Giovanni Valdarno, finalista-playoff nelle scorse settimane e che punterà ancora in alto nel prossimo girone Sud di A2. Un'altra giocatrice di scuola Costa Masnaga Silvia Colognesi classe 2002, dopo un'annata positiva con la maglia di Carugate nel girone Nord in serie A2 ha deciso di restare nella stessa categoria ma di spostarsi in Liguria nel girone sud precisamente a La Spezia.