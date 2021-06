Pallacanestro lariana coach Stefano Sacripanti riporta Napoli in serie A1

Pallacanestro lariana nuova impresa storica per il celebre tecnico brianzolo.

Pallacanestro lariana raggiante Pino: "Missione compiuta: stagione fantastica con Coppa Italia e promozione"

Fa festa la pallacanestro lariana e festeggia uno dei suoi tecnici più amati, competenti e vincenti. Stiamo parlando di Stefano Pino Sacripanti che è ormai un vero condottiero del Basket Napoli che domenica scorsa ha riportato in serie A1 grazie al successo decisivo della finale di serie A2 messo a segno in gara 4 al PalaCarnera di Udine per 67-77 e che ha chiuso la serie per 3-1. Il 27 giugno 2021 resterà una data indelebile e storica per la società del presidente Grassi, che come detto ritorna nella massima serie a distanza di ben 13 anni a coronamento di una stagione stratosferica che aveva visto la squadra di coach Sacripanti vincere qualche mese fa la Coppa Italia di categoria. Un double vincente da mettere nel libro dei ricordi per il coach ex Pallacanestro Cantù Pino Sacripanti che ha così commentato l'impresa:

“E' una gioia incredibile perchè abbiamo riportato Napoli in serie A1, missione compita frutto di un grande lavoro di un anno mezzo. Quando avevo firmato per Napoli qualcun mi aveva preso per matto ma io ho creduto subito alla società che è stata bravissima . Abbiamo disputato una stagione straordinaria vincendo la Coppa Italia e conquistando questa promozione. Sono davvero molto contento per la società per chi ci ha accompagnato nella stagione e soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno spinto verso questo traguardo fantastico. Missione compiuta".

Il tabellino di gara 4 PU Old Wild West Udine-Gevi Napoli Basket 67-77 (17-22;38-38;53-56)

APU Udine: Antonutti 3, Giuri 15, Foulland 13, Pellegrino 3, Mian 15, Italiano 6, Nobile, Johnson 12, Schina, De Angeli , Mobio, Azzano ne. All.Boniciolli

Gevi Napoli Basket: Zerini 2, Klacar ne, Parks 17, Iannuzzi 10, Marini 7, Mayo 13, Uglietti 11, Lombardi 8, Burns 7, Monaldi 2, Grassi ne. All. Sacripanti.