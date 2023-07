Pallacanestro lariana: il mercato estivo regala movimenti e notizie importanti per i tecnici nostrane.

Pallacanestro lariana, "Coach Zac" Zaccardini nuovo responsabile del settore giovanile della Fulgor Omegna

Continuano le grandi manovre e le trattative del basket mercato in questa estate calda anche per la pallacanestro lariana. Protagonisti di giornata due allenatori molto conosciuti nel panorama nostrano e non.

In serie D, o meglio in Divisione Regionale 1, la neopromossa Gigante Inverigo ha deciso di ripartire dal suo condottiero della recente cavalcata promozione. Alla guida della squadra biancoblù anche per la stagione 2023/24 ci sarà ancora coach Davide Pina che sarà affiancato dal fidato vice Fabio Marchesi e dalla new entry nello staff tecnico Laura Maiorano in veste di assistente.

"Una scelta - dice Pina - dettata dal voler proseguire nel segno della continuità e con il nostro gruppo storico".

Ora il Gigante proseguirà a lavorare per completare il roster.

Altro protagonista di giornata è coach Gabriele Zaccardini che dopo alcune fortunate stagioni nello staff tecnico dell'Olimpia Milano e l'ultima in cui ha guidato Under13 e Under14 alla conquista del titolo regionale ha deciso di affrontare una nuova avventura. "Coach Zac" Zaccardini infatti è stato oggi annunciato come nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Paffoni Fulgor Basket Omegna.

Così Zaccardini è stato presentato dal suo nuovo club che su di lui punta molto: