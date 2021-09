Pallacanestro lariana domani primo test per la nuova Le Bocce Erba contro Monza 

Pallacanestro lariana tempo di amichevoli per molte squadre nostrane senior maschili.

Pallacanestro lariana venerdì 10 il derby di serie D Rovello-Lomazzo e Cantù-Garbagnate mentre sabato tornerà in campo Cermenate contro Lentate

Tempo di amichevoli e test pre-stagionali per molte squadre della pallacanestro lariana in vista degli ormai non lontani esordi nei principali campionati maschili lombardi.

Serie C Gold

La Virtus Cermenate, unica rappresentante nostrana in categoria, ha giocato la prima amichevole contro Villasanta vincendo per 82-69 un test su cinque quarti.

Seconda uscita mercoledì 8 contro la serie B di Olginate, quindi terzo test sabato 11 in casa contro il Basket Groane Lentate di serie C Silver e infine appuntamento per il weekend del 18-19 settembre nel tradizionale torneo casalingo Renato Malacarne ultima verifica prima dell'esordio di sabato 25 settembre in campionato contro la Pall. Milano.

Serie C Silver

Per quanto riguarda il Team Abc Cantù già giocata un'amichevole contro la squadra di serie D dell'Indipendente Appiano Gentile. Secondo test a Casnete contro la C Silver di Garbagnate. Poi sono previste altre due amichevoli prima del debutto casalingo di fine settembre in campionato contro Erba.

Per la Pallacanestro Le Bocce Erba stilato il calendario ricco di amichevoli pre campionato che si apriranno proprio giovedì sera 9 settembre contro la serie C Silver della Forti e Liberi Monza. Poi il team erbese sfiderà il 12 settembre la D del Civate, quindi il 14 settembre Cadorago di serie C, il 15 settembre il Busnago di C Gold e infine il 17 settembre il Bottanuco di C Silver prologo del debutto in campionato contro Cantù.

Serie D

Per ora molto attiva l'Indipendente Appiano Gentile che ha già giocato due amichevoli con squadre di serie C silver come Team Abc Cantù e Basket Groane Lentate. Prossima amichevole settimana prossima contro Figino quindi quella successiva contro Rovello prima della Coppa Lombardia che dovrebbe anticipare il debutto in campionato di domenica 3 ottobre a Carate.

Figino farà amichevole con Appiano il 17 settembre poi con Melzo e poi con Cernusco.

In questo fine settimna derby amichevole di serie D venerdì sera tra Rovello e Lomazzo.