Pallacanestro lariana dopo Cermenate e Cantù, oggi apre la stagione Le Bocce Erba

Pallacanestro lariana continuano i raduni delle principali squadre nostrane maschili.

Pallacanestro lariana già al lavoro anche Indipendente Appiano e GS Villa Guardia

Continuano la serie dei raduni per le squadre della pallacanestro lariana. Da lunedì 23 è al lavoro la Virtus Cermenate di coach Gilberto Spinelli che in preparazione dell'esordio nel campionato di serie C Gold 2021/22 ha definito alcune amichevoli preseason: prima uscita il 5 settembre contro Villasanta, l'8 contro Olginate e l'11 contro Lentate poi il 18-19 il Trofeo Malacarne. Tutte le gare in casa alla palestra Malacarne di Cermenate. Sempre lunedì 23 si è radunato il Team Abc Cantù di serie C o meglio il supergruppo PGC U17-U19 e serie C Silver agli ordini di coach Mattia Costacurta che ha iniziato a lavorare e sudare con il suo staff sul parquet del palazzetto di Casnate con Bernate.

Mercoledì 25 è poi toccato alla nuova Indipendente Appiano Gentile squadra ambiziosa di serie D che è stata affidata alla conduzione tecnica di Mattia Bonassi. In vista dell'esordio in campionato previsto per domenica 3 ottobre a Carate Brianza, Prima amichevole, venerdì 3 settembre, proprio contro il Team ABC Cantù di C Silver. In casa Indipendente a breve avranno inizio anche le squadre giovanili U13-U14-U15, sotto la supervisione del responsabile Davide Terraneo, coadiuvato da Andrea Bertoldo. Il settore minibasket tornerà in campo con la ripresa dell'anno scolastico. Scendendo di catgeria al via nche la Promzione del Gs Villa guardia e la squadra Under19 maschile

Inoltre la settimana si conclude con il raduno de Le Bocce Erba che venerdì 27 agosto inizia la sua stagione la sua preparazione in vista del ritorno nel campionato di serie C Silver. Le novità principali sono sulla panchina erbese quest'anno affidata al capo allenatore Arturo Fracassa e al vice Mauro Livio.