Pallacanestro lariana doppio successo azzurro per i canturini Bea Del Pero e Riccardo Chinellato

Pallacanestro lariana primo posto sia per l'Italia femminile che per il team maschile nella tappa in Romania

Doppia festa tinta d'azzurro per la pallacanestro lariana. Merito di Riccardo Chinellato e Beatrice Del Pero che con le rispettive nazionali italiane 3x3 Under23 hanno chiuso al primo posto il concentramento della FIBA Nations League che si è giocato a Bucarest nei giorni scorsi. Cammino perfetto e imbattuto per le azzurre che con la canturina Del Pero hanno solo vinto nella tre giorni di gare in Romania superando nella giornata finale nell'ordine, Grecia, Israele e Romania Gli azzurri con Chinellato invece hanno chiuso l'esperienza a Bucarest battendo prima in semifinale i padroni di casa della Romania e poi in semifinale la Grecia.

Questi gli ultimi risultati dell'Italia Femminile 3x3 U23

Grecia-Italia 10-13 (Del Pero 2)

Israele-Italia 14-17 (Del Pero)

Italia-Romania 16-12 (Del Pero 2)

Nazionale femminile 3x3 U23

Giulia Bongiorno (2000, 1.77)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78)

Sara Madera (2000, 1.90)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78)



Questi gli ultimi risultati dell'Italia Maschile 3x3 U23

Semifinale Romania-Italia 15-21 (Chinellato 2)

Finale Italia-Grecia 21-15 (Chinellato 3)

Nazionale maschile 3x3 U23

Riccardo Chinellato (2000, 1.98)

Antonio Gallo (2000, 1.88)

Michele Serpilli (1999, 2.00)

Fabio Valentini (1999, 1.86)

Classifica finale dopo tre tappe a Bucarest

Torneo Femminile

Italia

Romania

Israele

Grecia

Torneo Maschile

Israele

Italia

Grecia

Romania

Turchia