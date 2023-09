Pallacanestro lariana: è già tempo di amichevoli pre campionato per le squadre nostrane

Pallacanestro lariana: dopo la fase di preparazione ora iniziano i test pre stagionali 2023/24.

Qualcuno già in campo, altri attendono con ansia

E' già tempo di prime amichevoli prestagionali per molte squadre della pallacanestro lariana in preparazione dei rispettivi campionati. E' già sceso in campo il Gigante Inverigo neopromosso in Divisione Regionale1 che sabato scorso ha ospitato il Calolziocorte. Una prima sgambata pur a ranghi incompleti per la squadra di coach Davide Pina contro una formazione di categoria superiore che si è imposta per 47-72. Gigante che tornerà in campo già domani sera, venerdì 8 settembre quando renderà visita al par rango Cabiate e poi mercoledì 13 a Vimercate.

Sempre domani sera prima uscita stagionale per il Rovello Porro di coach Luca Rossini neopromosso in Divisione Regionale 1 che ospiterà alle ore 21 il Busto Arsizio. Sempre venerdì 8 prima uscita anche per il rinnovato e ambizioso GS Villa Guardia di coach Mattia Di Lorenzo che ospiterà alle 21 l'Indipendente Appiano Gentile di coach Alberto Colombo in un derby che poi si ripresenterà nel campionato di Divisione Regionale 1. La settimana si chiuderà domenica 10 con un derby speciale, l'amichevole che i Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarelli ospiteranno contro la Virtus Cermenate di serie C e guidata da coach Gilberto Spinelli. Lunedì 14 invece altro amichevole-derby con Figino-Tavernerio.