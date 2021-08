Pallacanestro lariana è tempo di raduni per molte squadre comasche verso la nuova stagione 2021/22

Pallacanestro lariana vacanze finite o ormai agli sgoccioli per tanti cestisti della nostra provincia.

Pallacanestro lariana il 19 agosto tocca a Costa Masnaga con tante comasche, lunedì 23 al via Gorla e Cermenate in C, il 25 Appiano e il 27 Erba

Vacanze ormai agli sgoccioli per tanti sportivi ed è già tempo di raduni anche per molte squadre della pallacanestro lariana. Dopo il raduno della Pallacanestro Cantù che ha aperto la nuova stagione lunedì scorso altre società nostrane sono ormai ai nastri di partenza.

Giovedì 19 agosto toccherà infatti alla Limonta Costa Masnaga radunarsi ed iniziare la preparazione verso la nuova stagione di serie A1 femminile con tante cestiste lariane protagoniste agli ordini di coach Paolo Saletti a cominciare dall'assese classe 1991 Laura Spreafico alla sua seconda annata con la maglia delle pantere.

Lunedì 30 invece toccherà ad altre due formazioni nostrane che saranno impegnate nei prossimi campionati di serie C. A Cermenate infatti si radunerà la nuova Virtus Professional Link affidata alle cure del confermato coach Gilberto Spinelli quest'anno affiancato da Marco Rota in veste di vice e dal preparatore atletico Luca Zanotti che inizieranno a preparare il nuovo campionato di C Gold. Scendendo di una categoria sempre lunedì 23 inizierà a lavorare anche il Team ABC Cantù agli ordini dello staff di coach Mattia Costacurta.

Sempre restando in serie C Silver da segnalare che l'altra compagine lariana iscritta al prossimo campionato lombardo Le Bocce Erba quest'anno affidata al neo capo allenatore Arturo Fracassa si radunerà venerdì 27 agosto per iniziare a preparare la nuova stagione. Scendendo ancora di una categoria in serie D da segnalare che l'apripista sarà l'Indipendente Appiano Gentile che si radunerà mercoledì 25 agosto agli ordini del nuovo coach Matteo Bonassi mentre il Tavernerio di coach Max Di Landri aprirà ufficialmente la nuova stagione con il raduno fissato lunedì 30 agosto.