Pallacanestro lariana: Franco Borghi è il nuovo presidente Fip provinciale

Pallacanestro lariana: si è svolta domenica 20 giugno a Cermenate l'assemblea elettiva di Como.

Pallacanestro lariana eletti nel consiglio direttivo 2021-24 anche Antonio Pini, Laura Galli, Roberto Cantaluppi e Laura Maiorano

E' stata una domenica speciale per la pallacanestro lariana. Già perché ieri, domenica 20 giugno, presso la palestra Renato Malacarne di Cermenate è andata in scena l'attesa Assemblea elettiva del comitato Fip provinciale di Como che era stata rinviata da marzo per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Le votazioni hanno dato un esito nel segno della continuità visto che a raccogliere l'eredità del presidente uscente, lo storico Antonio Pini, è stato uno dei suoi più fedeli collaboratori negli anni scorsi e cioè il canturino Franco Borghi che ha vinto la sfida con l'altro candidato Guido Corti.

Franco Borghi è il nuovo presidente del Comitato Provinciale di Como con 27 preferenze contro le 11 dell'altro candidato Guido Corti. Il presidente uscente Antonio Pini è stato il consigliere più votato con 24 preferenze. Il nuovo direttivo di Franco Borghi che resterà in carica nel quadriennio olimpico 2021-24 vede aumentare le quota rosa che raddoppiano visto che sarà completato dagli altri consiglieri Laura Galli (23 voti), Roberto Cantaluppi (22) e Laura Maiorano (13). Non sono stati eletti invece Serafini (12), Amadori (11) e Borghi (7). Presente all'assemblea lariana anche l presidente regionale Giorgio Maggi che ha espresso le sue più vive congratulazioni al nuovo direttivo di Como e al suo presidente Franco Borghi. Al termine delle votazioni il comitato Fip di Como ha svolto anche le tradizionali premiazioni assegnando targhe e riconoscimenti speciali alle società più longeve ma anche a dirigenti, arbitri e tecnici più meritevoli della provincia di Como.