Pallacanestro lariana, Gabriele Procida vola ai Mondiali con l'Italia

Diramate le convocazioni dal ct Pozzecco in vista della rassegna iridata 2023 e c'è un giocatore di scuola canturina

Pallacanestro lariana l'ex stella canturina tra i magnifici 12 azzurri che parteciperanno al FIBA World Cup nelle Filippine dal 25 agosto

Può far festa la pallacanestro lariana che brinda alla convocazione del giovane talento nostrano di scuola canturina Gabriele Procida (nato a Como il 1 giugno del 2002) convocato tra i magnifici 12 azzurri scelti dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco per partecipare agli imminenti Campionati Mondiali 2023 nelle Filippine. La lista dei convocati alla torneo iridato è stata diramata dopo l'amichevole giocata domenica a Modena dove l'Italia ha battuto Portorico per 98-65.

Grande protagonista del match proprio il comasco Procida autore di ben 16 punti. Dopo due giorni di riposo la Nazionale si radunerà a Roma per partire per l’Asia il 17 agosto. Tappa in Cina a Shenzhen dove giocherà le ultime due amichevoli ore Mondiale: il 20 agosto contro il Brasile e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda. Il debutto ai Mondiali è previsto invece per il 25 agosto contro l’Angola (ore 10) a Manila. Nella seconda giornata gli azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10 Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14 Araneta Coliseum).

Questi i 12 Azzurri convocati per i Mondiali 2023

0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA)

17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)