Pallacanestro lariana Gilberto Spinelli confermato coach della Virtus Cermenate in C Gold

Pallacanestro lariana Fabiano Brenna lascia Villa Guardia, in C femminile Alessandro Minotti nuovo tecnico della Vertematese

Non si è ancora conclusa la stagione agonistica 2021/22 e già la pallacanestro lariana è proiettata al futuro. Molte squadre infatti sono in vacanza o quasi e quindi i rispettivi clubs stanno già organizzando la prossima stagione cestistica 2022/23. Molte sono le voci che arrivano da radio mercato ma già si sta muovendo qualcosa di concreto soprattutto sulle panchine di alcune società nostrane. Prima tra tutte è stata una delle principali realtà della nostra provincia la Virtus Cermenate che fresca di salvezza in serie C Gold ha annunciato di aver confermato anche per la prossima stagione come head coach della prima squadra Gilberto Spinelli. Per Spinelli si tratta della terza stagione consecutiva come capo allenatore gialloblù in serie C Gold.

Scendendo in Promozione maschile invece va segnalato l'addio alla panchina della prima squadra del GS Villa Guardia di coach Fabiano Brenna che ha deciso di interrompere dopo un lungo percorso molto positivo di comune accordo con la società. Ricordiamo che in questa stagione il Villa Guardia sotto le regia di coach Brenna aveva dominato il campionato di Promozione subendo però la cocente quanto sorprendente eliminazione in casa nel primo turno dei playoff.

Qualcosa si muove anche in campo femminile. In serie C infatti il Basket Como è alla ricerca di un nuovo head coach dopo l'addio comunicato per ragioni personali da Alessio Crugnola che lascia il team biancorosso dopo due buone stagioni. Sempre in serie C la US Vertematese ha comunicato il nome del suo nuovo allenatore che guiderà la prima squadra azzurra nella stagione 2022/23: si tratta dell'esperto Alessandro Minotti già ex Costa Masnaga, Geas e Biassono che prenderà il posto di Vittorio Pifferi.