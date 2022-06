Pallacanestro lariana, i Cucciago Bulls sbancano Lissone e volano in finale regionale, Cantù invece ko 

Pallacanestro lariana: si sono giocate le semifinali del campionato Lombardo Under14 Gold.

Pallacanestro lariana: i "torelli" brianzoli sfideranno il Basket Lodi per il titolo regionale di categiria

La pallacanestro lariana sognava di vivere una finale tutta brianzola per il titolo regionale Under14 Gold maschile ed invece dove accontentarsi di una sola rappresentante. In finale ci saranno i Cucciago Bulls che dopo aver battuto agli ottavi l'Urania (71-46) e poi Varese Young Eagles nei quarti (61-51), in semifinale sono andati a sbancare il temibile campo di Lissone per 50-53. Niente fare invece per i cugini della Essedue Cantù che si sono arresi in semifinale sul campo di Lodi per 63-51. Cucciago Bulls quindi sfiderà Lodi nella finalissima per il titolo regionale di categoria.

Il tabellino di Lissone -Cucciago Bulls 50-53

Parziali: 7-17, 15-329, 33-43

Cucciago Bulls: Borghi 14, Cappelletti 13, Dote 12, Masiero 6, Torres 3, Pugliese 3, Manzi 2, Maspero, Brambilla, Ripamonti, Pirovano, Amodeo. All. Visconti-Bernasconi.

Risultati delle semifinali Under14 Gold

Lissone-Cucciago Bulls 50-53, Lodi-cantù 63-41

Finalissima Under14 Gold

Cucciago Bulls-Basket Lodi