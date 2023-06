Pallacanestro lariana: i Cucciago Bulls Under13 a Rimini per le sfide tricolori

Pallacanestro lariana: si aprono questa sera le finali nazionali UISP giovanili.

Weekend importante per alcuni giovani cestisti della pallacanestro lariana. Già perché gli Under13 dei Cucciago Bulls da oggi a domenica 18 giugno fanno tappa a Rimini per le finali nazionali UISP.

Un appuntamento special, tricolore, per i torelli brianzoli freschi di di titolo reginale di categoria vinto al termine di un'epica finalissima contro l'Aurora Desio per 56-55 dopo un tempo supplementare. E in questo weekend Cucciago ritroverà proprio Desio tra le avversarie nella corsa al titolo nazionale UISP di categoria.

La formula del torneo di Rimini prevede un girone all’italiana a quattro quadre: Cucciago Bulls, Aurora Desio, Giravolta e Club Marino. Stasera i Bulls esordiranno contro Giravolta, poi domani sabato 17 alle 17.30 sfideranno i laziali del Club Marino e quindi chiuderanno domenica mattina alle 11 ancora contro Desio, remake della finale lombarda. La prima classificata del girone si aggiudicherà il titolo nazionale.

A guidare i torelli di Cucciago c'è l'esperto Luca Visconti assistito da Mattia Sala che così ha voluto presentare questo appuntamento tricolore a Rimini:

"Queste finali sono il premio per quanto hanno fatto i nostri ragazzi 2010 in questa lunghissima stagione. Sono stati davvero super migliorando tanto in campo ma anche fuori dove sono un gruppo molto unito. E' stata un'annata sportiva davvero impegnativa in cui abbiamo giocato tantissime partite non solo nel campionato Uisp ma anche nel campionato Gold Fip dove siamo arrivati nelle prime quatto qualificandoci così per il campionato Elite della prossima stagione. Davvero una grande risultato che certifica ancora una volta il grande lavoro che sta facendo il settore giovanile dei Cucciago Bulls in questi anni. A Rimini ci arriviamo carichi di entusiasmo freschi del titolo regionale ma consapevoli che sarà molto dura. Non abbiamo pressioni dl risultato quindi proviamo ad arrivare più in alto possibile tra un tuffo in mare e speriamo tanti canestri vincenti".