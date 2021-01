Pallacanestro lariana i fischietti comaschi secondi al Trofeo delle Province

Pallacanestro lariana buone nuove dalla sezione arbitri della nostra provincia.

Pallacanestro lariana si apre bene il 2021 con la squadra nostrana sul podio battuta in finale da Pavia

Una delle prime soddsfazione d’inzio anno per la pallacanestro lariana arriva … dagli arbitri nostrani. Già perchè in questi giorni la sezione Gap di Como “Mario Tosetti” si è classificata al secondo posto in occasione del prestigioso Trofeo delle Province, manifestazione dedicata ai fischietti più giovani del Settore Giovanile arbitri. La squadra lariana guidata dal coach Emanuele Rigamonti nella prima fase è stata inserita nel girone B con Varese, Mantova e Bergamo. Superata la prima fase, nei quarti primo colpaccio dei fischietti lariani che hanno eliminato Milano per poi ripetersi in semifinale contro Mantova vendicando il ko subito nel girone eliminatorio. Un successo che ha aperto la strada della finalissima dove però gli arbitri comaschi si sono dovuti arrendere con onore alla sezione di Pavia. Poco male per i fischietti lariani un secondo posto di grande prestigio con cui aprono al meglio il loro 2021.