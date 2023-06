Pallacanestro lariana: nel weekend si è giocata la final four regionale Senior.

Pallacanestro lariana: i Ravens di Inverigo sono campioni lombardi CSI

Un altro alloro importante per la pallacanestro lariana è arrivato in quest'ultimo weekend di giugno. Merito della squadra senior dei Ravens Inverigo che ieri si sono laureati campioni regionali CSI.

La formazione allenata da coach Nicola Fumagalli (vice Giorgio Antoniol, dirigente accompagnatore Stefano Viganò) formata da molti giocatori che solo pochi giorni fa hanno conquistato la promozione in serie D con il Gigante Inverigo, ha infatti vinto la final four lombarda CSI andata in scena nel fine settimana sul campo bresciano di Capriolo.

Nella semifinale di sabato i Ravens hanno superato il team milanese della Polisportiva Osber con il punteggio di 72-63 qualificandosi per la finalissima di domenica contro i padroni di casa dello Sport Club Bozzolo che in semifinale avevano battuto Busto Arsizio.

Nell'atto conclusivo di ieri pomeriggio è arrivato il successo meritato per la squadra lariana che si è imposta per 61-52 conquistando non solo il titolo regionale CSI ma guadagnandosi anche l'accesso alle finali nazionali di Perugia dal 12 al 16 luglio.