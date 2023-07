Pallacanestro lariana: sono terminate questa mattina le finali nazionali del campionato Senior a Perugia.

Pallacanestro lariana: i Ravens Inverigo chiudono ai piedi del podio tricolore CSI

E' finita ai piedi del podio tricolore l'avventura dei Ravens Inverigo, unica rappresentante del basket lariano alle finali nazionali Senior CSI andate in scena in questo fine settimana a Perugia. Per la verità il team comasco ha partecipato a quest'ultimo atto per il titolo italiano in terra umbra da campione regionale lombardo e per la terza volta nella sua storia, conquistando il risultato migliore di sempre, un prestigioso 4° posto che va ad avvalorare la promozione in serie D del Il Gigante Inverigo.

I Ravens dopo aver chiuso il girone eliminatorio al secondo posto oggi hanno perso la finale per il 3°-4° posto contro l'Asd Reghion Basket Popolare Reggio Calabria che si imposta per 59-66. In precedenza nel girone eliminatorio il team di Inverigo aveva vinto all'esordio giovedì 13 contro Atletico Maldossi Perugia per 59-57, quindi venerdì 14/7 in mattina avevano battuto la Cestistica I Furiosi Verona per 33-56, mentre in serata aveva dovuto arrendersi alla Roma Eur per 57-69. Decisiva per il passaggio alle finali l'ultima gara del girone A giocata sabato e vinta da Inverigo dopo un tempo supplementare contro il Bellfika Brindisi per 77-75.

Oggi come detto la finalina per il 3°-4° posto che ha visto i Ravens cedere ai calabresi del Reghion Basket Popolare Reggio Calabria per 59-66. Per un quarto posto da applausi il miglior risultato della storia dei Ravens alle finali nazionali CSI dopo un 8° e un 11° posto.