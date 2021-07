Pallacanestro lariana il Basket Como riparte dal suo presidentissimo Luciano Mastrapasqua

Pallacanestro lariana rimbalzano tante notizie dal mercato del movimento cestistico nostrano.

Pallacanestro lariana tris di conferme tecniche in Comense, mentre coach Fabrizio Molteni saluta il Btf Cantù

Rimbalzano tante notizie tra le giornate estive della pallacanestro lariana tra arrivi, partenze e conferme che interessano un pò tutte le principali società su più fronti.

Il Basket Como riparte dal suo storico presidente Luciano Mastrapasqua

Il tempo di festeggiare il premio per i suoi primi 60 anni di affiliazione alla Fip, ritirato il 20 giugno scorso in occasione dell'Assemblea provinciale per il rinnovo del consiglio direttivo del comitato di Como, ed ecco che il Basket Como una delle società cestistiche più longeve è pronta a preparare la nuova stagione sportiva 2021/22. Lo storico club cittadino riparte dal suo presidentissimo Luciano Mastrapasqua che sarà affiancato dall'inseparabile Rosangela Cantaluppi in veste di Vice presidente. La società comasca sarà presente con la squadra senior nel campionato di serie C lombardo e sarà affidata a coach Alessio Crugnola. Da segnalare che una delle giocatrici più esperte del Basket Como quale Laura Maiorano è stata eletta come consigliere del nuovo direttivo del comitato Fip di Como per il quadriennio olimpico 2021/24.

Pol Comense: tris di conferme nello staff tecnico nerostellato

Tris di conferme anche in un'altra società cittadina molto importante quale la Pol Comense 2015. La Comense ha infatti comunicato di avere rinnovato l'accordo di collaborazione con Matteo Cara, allenatore, istruttore minibasket, Formatore CNA di 2° Livello, da tre anni in nerostellato che sarà il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile per le categorie dall'Under 15 in giù e seguirà in prima persona il progetto Elite previsto per le annate 2009-2010 maschili. Inoltre anche coach Max Politi farà parte dell staff tecnico della Pol Comense anche per l’anno prossimo, seguendo le categorie Under 17 e i corsi minibasket. Infine la Pol. Comense ha annunciato anche il rinnovo della collaborazione con Flavio Buzzacco, istruttore minibasket, allenatore di base, componente della commissione provinciale minibasket, laureato in scienze motorie, che seguirà lo sviluppo dei gruppi Under femminili ed il progetto di creazione della nuova prima squadra di prima divisione maschile targata Comense come giocatore-allenatore. Senza dimenticare che Buzzacco curerà anche una squadra giovanile maschile e collaborerà con la società per i progetti della Scuola Basket Comense e nello sviluppo degli eventi, coinvolgendo anche nuovi e giovani allenatori nei team nerostellati.

Btf Cantù: Fabrizio Molteni si è dimesso da coach della Prima squadra femminile

Il tempo di festeggiare il bel secondo posto conquistato nel Torneo Senior femminile organizzato dalla Fip Lombardia ed ecco che in casa del Btf Cantù è arrivata una notizia un pò sorprendente. Il coach della prima squadra Fabrizio Molteni infatti ha annunciato le sue dimissioni da capo allenatore ma non ha ancora annunciato la sua nuova destinazione cestistica.